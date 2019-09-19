Korsan taşımacılığa fırsat verilmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), geçtiğimiz yıl sonunda korsanla mücadelede önemli adım attı. Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında; izinsiz, çalışma belgesiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı yapanlara araç sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın 5 bin 10 liraya varan para cezasının yanında, araçlarının 60 güne kadar trafikten men edilmesi cezası getirilmişti.

Kanun ile korsan aracı tercih eden yolculara 334 TL ceza kesilebilmesi de yasalaşırken, kayıt dışı taşımacılık yapan sürücülerin araçları da trafikten men ediliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, bu yasa ile güvenlik güçlerinin elinin güçlendiğini söyledi. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, yeni düzenleme ve artan denetimler sayesinde 2019'un korsanla mücadelede altın yıl olduğunu belirterek, "Esnaf rahat nefes aldı. Daha önce aracı şoförün kullanması halinde trafikten men edilmesi mümkün değildi. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. Emniyet güçlerimizin sıkı denetimlerine ve uyguladıkları para cezalarına rağmen korsanın önüne ne yazık ki tam olarak geçilemiyordu. Aralık 2018'de çıkan kanun, ‘Cezamı öder, işime bakarım' dönemini sona erdirdi. Bu yasa nedeniyle milletvekillerimize ve denetimleri sayesinde korsana göz açtırmayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.