Koruyucu burun cerrahisi son yıllarda öne çıktı

KBB Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, koruyucu burun cerrahisi ile ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Koruyucu burun estetiğinin son yıllarda öne çıktığını ifade eden KBB Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, önemli bilgiler verdi. Batıkhan, bu yöntemle iyileşme süresinin kısaldığını ifade ederek, "Burun orta bölme ve burun çatısı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Burnun orta bölmesi dediğimiz septum burnu iki eşit parçaya böler. Koruyucu burun cerrahisinde tüm işlemler burun deliklerinin içerisinden gerçekleştirilir. Koruyucu cerrahideki amaç, burun sırtına dokunmadan, burun sırtını fazla açmadan ya da en az dokunarak, kıkırdak yapıyı çıkarmadan septum dediğimiz kıkırdaktan görünmeyen yerden bir segment çıkartarak burun üstündeki kıkırdakları kesmeden aşağı doğru indirmektir" dedi.

"Büyük değişiklikler yapılması gerekmiyorsa koruyucu burun cerrahisi uygulanabilir"

Dr. Batıkhan, ameliyat yöntemi hakkında şu bilgileri verdi:

"Hastanın burnunda büyük değişiklikler yapılması gerekmiyorsa koruyucu burun cerrahisi uygulanabilir. Koruyucu burun cerrahisi sayesinde modern aletler kullanarak mümkün olduğunca burun kıkırdaklarını kesmeden kendi doğal yapısı ile iyileşmesini sağlıyoruz. Kapalı cerrahi ile burun içinden tüneller açarak burun kıkırdağını indirme işlemi uygulanmaktadır. Amaç; yüksekte kalan kıkırdak köprüyü aşağı indirmektir. Biz bunu kapalı yöntemlerle septumu alarak indiriyoruz. Doğal olarak hastanın burun sırtına ciddi bir müdahale yapmıyoruz. Özellikle seçilmiş vakalarda, asimetrik vakalarda, daha önce ameliyat olmamış, revizyon olmamış vakalarda özellikle tercih ettiğimiz bir yöntemdir."

Avantajları neler?

Batıkhan, koruyucu burun cerrahisinin avantajları hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Koruyucu burun cerrahisi kapalı yöntemle rahatlıkla yapılmaktadır. (Açık yöntemle de olur ama ufak bir kesi açılır, bu kesi zamanla kaybolur.) Burun sırtı çok hızlı iyileşir. Diğer yöntemlere göre kıkırdak geçişleri daha düzenli olur. Diğer yöntemlere göre daha az dokuya zarar verir. Burun sırtını korur, daha az ödem ve morluk oluşturur. Komplikasyon oranı azdır."