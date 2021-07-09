Koruyucu maske ve tulum ihracatında hibe şartları kaldırıldı

İhracatta rekorlar kıran medikal teknik tekstil ürünlerinde Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe şartı kaldırıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, kararın neticelendirilmesinde büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkür etti.

2020'de pandeminin etkisiyle ihracatta rekorlar kıran medikal teknik tekstil ürünlerinde Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe şartı kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, “5 adet cerrahi maske ihracatı için 1 adet cerrahi maske hibe, 10 adet koruyucu tulum ihracatı için 1 adet koruyucu tulum ya da 3 adet koruyucu tulum ihracatı için 20 adet cerrahi maske hibe şartı bulunuyordu. Yaklaşık 2 senedir devam eden pandeminin sonuna doğru medikal ürün grubunda rekabeti zayıflatan mevcut hibe şartlarının kaldırılması sektörümüz için çok geç alınan bir karar” dedi.

Eskinazi, geçen sene Türkiye genelinde haziran ayında medikal tekstil ihracatı 247 milyon dolarken bu sene 20 milyon dolarda seyrettiğini ve yüzde 92 düşüş olduğunu açıkladı. Eskinazi, “2021'in ilk yarısında da medikal tekstil ihracatımız 566 milyon dolarken, bu sene yüzde 42 düşüşle 329 milyon dolara geriledi. Bu tablo bize karar için çok geç olduğunu ve pazarların kaybedildiğini açıkça gösteriyor. Pandemi başladığından beri hibe şartının kaldırılması talebimizi her mecrada yineledik, çağrılar yaptık. Hazırgiyim, konfeksiyon, tekstil sektörlerinin pandemi döneminde ayakta kalmasında küresel talebin yoğun olduğu medikal ürünlerin payı büyüktü. 2020'de Türkiye geneli medikal tekstil ihracatımız yüzde 2 bin 204 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Medikal teknik tekstil ihracatının artışında da asıl payı oluşturan cerrahi elbiseler ve maskelerdi. Hemen refleks gösterilseydi durumu lehimize çevirip yıllık ihracata yaklaşık 5 milyar dolar katkı sağlayabilirdik. Neticede çağrımız geç de olsa karşılık bulmuş oldu” diye konuştu.