Koruyucu özellikli kıyafet üreten firmalara “fırsat kapısı”

Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen “2018 Yılı Değerlendirmesi ve Teknik Tekstiller Alanında Yaşanan Gelişmeler” toplantısında, Türkiye'de çok az firmanın koruyucu özellikli kıyafet ürettiğini belirten Teksmer Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, “İş güvenliği mevzuatlarımızda çalışma yerleri şartlarına göre kıyafetlerin işverenlerce verilmesi zorunlu olacak. Teknik tekstillerin bu alanı önümüzdeki yıllarda büyüme gösterecek. Oyuna öncelikli giren firmalar için önümüzdeki yıllarda fırsat kapısı var” dedi.

EİB'de düzenlenen “2018 Yılı Değerlendirmesi ve Teknik Tekstiller Alanında Yaşanan Gelişmeler” toplantısında, Teksmer'in 2018 yılında katılım sağlanan sempozyum ve kongrelerde edinilen izlenimleri, tekstil liflerinde ve teknik tekstillerde yaşanan son gelişmeler, tekstil ve teknik tekstil sektörü ile paylaşıldı. Toplantıda; Teksmer'in 2018 yılı faaliyet değerlendirmesi, Teksmer 2019 yılı planları ve hedefleri, 2018 yılında dünyada ve Türkiye'de teknik tekstil üretimi ve ihracatı ile tekstil liflerinde ve teknik tekstillerde yaşanan son trendler konuşuldu. İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) finansal desteği ile EİB tarafından 2014 yılında kurulan Teksmer Eğitim Danışmanlık Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., Türkiye'nin geleneksel tekstilden katma değeri yüksek olan teknik tekstiller alanına geçilmesine destek olmayı amaçlıyor. Teksmer, sahip olduğu alt yapısı ile analiz ve AR-GE faaliyet yürütürken, üniversite-sanayi işbirliği ile araştırma projeleri geliştiriyor.

Katma değerli üretim vurgusu

Katma değerli üretim için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Teksmer Eğitim Danışmanlık Araştırma ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, “Özellikle tekstil sektöründe katma değerli ürün yapmak isteyen firmalarla oldukça fazla projemiz var. Sizlerin de Teksmer'i görmelerinde fayda var. Birçoğumuz yabancıların ham maddelerini alarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada zaten katma değerin önemli bölümü yolda alınmış oluyor. Bu da iyi bir şey. Elbette bu da yapılacak ama hammaddeyi geliştirmeye yönelik bir şey yapalım fikri oluştu ve lif çekim cihazını kurduk. Yatırımın en büyük bölümünü buna ayırdık. İzmir ve çevresinde ne kadar çok sayıda firmamız katma değerli ürün yönetimine odaklanırsa bu bölgeyi merkez haline getiririz. Müşterilerimizin öncelikle buraya geleceği bir merkez olmayı hedefliyoruz. Bu tür merkezler kolay kurulmuyor. Firmaların bu konuda zaman ayırması ve kaynak ayırması lazım. Emin olun zaman ve kaynak ayırdığınızda çok güzel şeyler meydana çıkabiliyor” diye konuştu.

Türkiye 2017'de teknik teksti alanında 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

Toplantıda sunum gerçekleştiren Teksmer Koordinatörü Devrim Göktaş Başar, dünyada teknik tekstil üretiminde AR-GE çalışmalarının başta geldiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Bu pahalı ve zaman alan bir iş. Sektör zaman zaman bundan şikayetçi oluyor ama teknik tekstil yapmak istiyorsanız, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler üretmek istiyorsanız zamanın da paranın da harcanması gerekiyor. Teknik tekstiller sadece kıyafetlerde yok. İnşaattan otomobile tüm alanlara girmeye başladı. Dünyadaki teknik tekstil sektöründe Çin, ABD ve Almanya ilk üç sırayı bırakmıyor. 2017 yılında teknik tekstilde Türkiye, 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş. İhracatta Almanya ilk sırada, bunu Fransa ve İtalya takip ediyor. Türkiye 2016'da 1.6 milyar dolar ithalat yapmış. En çok Çin, daha sonra Bangladeş ve ardından Almanya'dan ithalat yapmış.”

“Önümüzdeki yıllarda fırsat kapısı var”

Başar'ın sözlerinin ardından Ünlütürk, özellikle Almanya gibi AB ülkelerinin teknik tekstilde öne çıkmasının nedenleri ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye'de iş güvenliği mevzuatında zorlayıcı madde yok. AB ülkelerinde de örneğin firmadaki işçi soğuk yerde çalışıyorsa ona firma uygun kıyafeti vermek zorunda. Sıcak yerde çalışıyorsa o sıcaklığa uygun kıyafet vermek zorunda. Türkiye'deki mevzuatta bu yok. Bunun bilincinde olan firmalar bu kıyafetleri ithal ediyor. Türkiye de bu mevzuata geçiş yapacak. İş güvenliği mevzuatlarımıza çalışma yerleri şartlarına göre kıyafetlerin işverenlerce verilmesi zorunlu olacak. Teknik tekstillerin bu alanı önümüzdeki yıllarca büyüme gösterecek. Oyuna öncelikli giren firmalar için önümüzdeki yıllarda fırsat kapısı var. Çünkü çok az firma koruyucu özellikli kıyafet üretiyor.”

UR-GE projesi daveti

Ege Bölgesinde teknik tekstilin gelişimi için UR-GE projesi gerçekleştirmek istediklerini dile getiren EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, tekstil sektöründeki firmalara UR-GE projesine katılmaya davet etti. Teksmer Proje Uzmanı Simla Şahin de, “Amacımız üniversite sanayi işbirliğinde ulusal ve uluslararası AR-GE çalışmaları ve bunun sonucunda katma değerli ürünler üretmek, sektördeki firmalara destek olmak” ifadelerini kullandı. Şahin, şu anda yürütülen üç projenin olduğunu, ikisinin başvurusunun yapıldığını ve hazırlık aşamasında da beş projenin bulunduğunu kaydetti.