Köşe yazarlarından anlamlı destek

İzmir'den yayın yapan haber sitesinin köşe yazarları, İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınında zarar köyde bulunan Yeniköy İlkokulu için kırtasiye yardımı kampanyası başlattı.

Köşe yazarlarından Yeniköy İlkokulu'na kırtasiye desteği geldi. İzmir'den yayın yapan haber portalının köşe yazarları, kendi aralarında topladığı paralarla aldıkları kırtasiye malzemelerini, Yeniköy İlkokulu Müdürü Yıldıray Turan'a teslim etti.

www.haberinioku.com'un imtiyaz sahibi Yunus Karakaya, "2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Biz de yazarlarımızla birlikte yangında zarar gören köyler arasında yer alan Yeniköy'de bulunan okulumuza destek olmaya karar verdik. Onlar bizim geleceğimiz. Gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık. Hem eğitime destek sağlamaya hem de dar gelirli ailelere bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah bu öğrenciler vatanımıza, milletimize hayır getirecek birer birey olurlar” dedi. Yazarlar adına eğitimci yazar Ergun Dur ve Yunus Karakaya, getirdikleri kırtasiye malzemelerini okul müdürü Yıldıray Turan'a teslim etti.