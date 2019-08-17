Kösedere Üzüm Şenliği renkli başladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, her yıl ağustos ayının ikinci haftası düzenlenen üzüm şenliği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

Karaburun ilçesinde, Kösedere Üzüm Şenliğinin bu yıl 12.'si gerçekleştiriliyor. Kösedere Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Karaburun Belediyesinin iş birliği ile düzenlenen şenliğin ilk günü kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, stantlarda yoğun ilgi gördü. En güzel üzüm ve üzüm güzelinin seçileceği şenliğin, 17-18 Ağustos tarihleri olmak üzere iki gün süreceği belirtildi.

Sanatçı Nükhet Duru'nun sahne alacağı geleneksel üzüm şenliği hakkında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Karaburun için amacımız; sahip olduğumuz doğal yaşamı, kendi öz kimliğimizi kaybetmeden sürdürülebilir kılmak. Üretimi önceleyen politikalarımızla gelişim sağlamak zorundayız. Tarım kooperatifleriyle, organik tarım projeleri ile bu değerlerimizi de daha da arttıracak ve parlatacağız. 12. Kösedere Üzüm Şenliğimiz çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla, üzüm ile yöresel ürün stantlarımızla, kortejimizle ve atölyelerimizle başladı. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.