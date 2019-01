Kötü karneye verilen tepki yetişkinlikte sıkıntıya yol açıyor

Psikolog Dilek Gülveren, kötü karneye verilecek olan tepkilerin yetişkinlikte bireye zarar vereceğini söyledi.

2 018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi yarın sona eriyor. 18 milyona yakın öğrenciyi karne heyecanı sararken, uzmanlar aileleri karne konusunda uyardı. Psikolog Dilek Gülveren, iki durumda da orantılı ve tutarlı tepkiler verilmesi gerektiğini belirterek, "Karnede istenilen sonuçlar görülmezse çocuklara ceza vermek, yetişkinliğinde yaratacağı karakter figürü için ciddi hasarlar oluşturabilir" dedi.

"İyi karne abartılmamalı"

Gülveren, iyi karnenin de aşırı olarak ödüllendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Akademik başarıyı yakalayan çocukların aileleri, çocuklarını aşırı coşkulu hareketler ile kutlamak veya ölçüsüz pahalı hediyeler ile ödüllendirmek yerine, sadece takdir ettiklerini belirterek sağlıklı bir iletişimi devam ettirebilirler. Her başarılı karne için ödül beklentisini yükseltmek aileleri bir süre sonra çıkmaza sokabilir, istemeden de olsa memnuniyetsiz ve tatminsiz çocuklar yetiştirme riski oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"Çocukların zayıf yönleri belirlenmeli"

Her çocuğun algılama, öğrenme sürelerinin aynı olmadığının altını çizen Medical Park İzmir Hastanesinden Psikolog Dilek Gülveren, "Unutulmamalı ki, her çocuk her zaman öğrenir. Bazen aynı anda bazen farklı anda, bazen aynı yolla bazen farklı yolla. Çocuğun kapasitesi dahilinde güçlü ve zayıf yönlerini keşfedip, beklenti sınırlaması yapmakta fayda vardır. Çocuğun zayıf yönlerini keşfedip bu zayıf yönlerini geliştirme ve iyileştirme yoluna girmek başarıyı getirecek adımlardan ilkidir" diye konuştu.

"Sorunun kaynağı saptanmalı"

Ailelerin çocuklarıyla doğru iletişim kurmaları gerektiğini belirten Gülveren, "Aileler çocuklarıyla iletişim kurmalı, sorunları ve nedenleri hakkında kaliteli konuşmalar yaparak iletişimlerini zenginleştirmelidirler. Sorunun kaynağı aile ve çocuk arasındaki iletişim ile saptanmalıdır. Akademik olarak öğrenme zorluğu yaşayan ve akranlarını geriden takip eden, dürtüsel uyum sorunu yaşayan çocuklar psikiyatri uzmanlarının takibi ve psikologların desteğini alarak akademik iyileşme sağlayabilirler" dedi.