Köyiçi Mahallesi'nde temizlik seferberliği

"Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum" ilkesiyle mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapan Çiğli Belediyesi ekipleri, bu kez Köyiçi Mahallesi'nde vatandaşları organize etti, hep birlikte sokaklar temizlendi.

"Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum" ilkesiyle mahallelerdeki temizlik çalışması Köyiçi Mahallesi'nden devam etti. Köyiçi Mahallesi'nde günün erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmasına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli dernekler ve mahalle sakinleri katılım gösterdi.

Gün boyunca parklar, boş alanlar, cadde ve sokaklar titizlikle temizlendi. Mahallelerinde yapılan temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlar, Çiğli Belediyesinin gerçekleştirdiği bu projeden dolayı mutlu ve memnun olduklarını ifade ederek, yapılan çalışmalara kendileri de destek oldu.

Çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmak gerektiğini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda başlattığımız proje kapsamında belirli aralıklarla mahallelerimizde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yapıyoruz. Son olarak vatandaşlarımızın da katılımıyla Köyiçi Mahalle'mizi temizledik. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz proje, tüm mahallelerimizi kapsayarak devam edecek. Çiçek gibi Çiğli için hep birlikte mahallelerimizi temizliyoruz. Halkımızın katılımı ve desteği de bizleri motive ediyor" dedi.