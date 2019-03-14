Köyleri dolaşıp sahte parayla zeytinyağı topladılar

İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Halıköy ve Yağcılar mahallelerindeki vatandaşlardan, sahte parayla 1,3 ton zeytinyağı alan şahıslar jandarmanın sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sularında Beydağ'ın mahallelerinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bir nakliye aracından şüphelenerek takibe aldı. Araçtaki şahısların vatandaşlardan sahte para ile zeytinyağı aldığının tespit edilmesi üzerine takibini sürdüren Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi girişinde aracı durdurdu. Araçta yapılan ilk aramalarda kapalı kasa kısmında bidonlar içerisinde zeytinyağı bulundu. Bir yandan da şahısların zeytinyağı aldığı vatandaşlara ulaşılarak paralar kontrol edildiğinde sahte olduğu anlaşıldı. Yağcılar'da 4, Halıköy'de de 1 vatandaştan toplam bin 350 kilogram zeytinyağını 20 bin 350 liralık sahte 100 liralık banknotlarla aldığı tespit edilen D.A., O.Y. ve M.D. isimli şahısların Nazilli'den gelerek yağ alımı yaptıkları öğrenildi.

3 zanlı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, zeytinyağları mağdur vatandaşlara teslim edildi. Zeytinyağını teslim alan üreticiler, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Adliyeye çıkartılan üç şahıs ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.