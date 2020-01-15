Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı kuruluyor

Park, kırsal kalkınma ve ekolojik turizmle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi fıstık çamı üretimiyle ünlü Kozak Yaylası'nda önemli bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda büyükşehir, Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı kuruyor. Park, Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 Programı dahilindeki RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi kapsamında yer alıyor. Turizm, doğa ve kırsal kalkınma faaliyetlerine odaklanan projeyle; Bergama, Kınık ve Dikili'yi içine alan Bakırçay Havzası'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor.

Üretim atölyeleri de olacak

Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı, çam fıstığı üretiminin azalması nedeniyle ekonomisi zayıflayan bölgeye kırsal kalkınma ve ekolojik turizmle can suyu verecek. Kozak Yukarıbey Turizm Geliştirme Kooperatifine ait 100 bin metrekarelik proje alanında; karavan parkı, çadır kampı, ahşap ve yerel taş malzeme içeren bungalovlar gibi geçici ve kalıcı konaklama birimleri bulunacak. Bunların yanı sıra parkta açık festival alanı, yayla ve Yörük kültürüyle ilgili; sergileme alanları, doğal yürüyüş ve binicilik parkurları, eğitim salonu, üretim atölyeleri ve satış birimleri yer alacak. Atölyelerde üretilen dokuma, yaygı, kâğıt ve parşömen, peynir ve fıstık çamı gibi ürünler ise satış birimlerinde, kooperatiflerce üretilen diğer yerel ürünlerle birlikte satışa sunulacak.

Bölge insanına yerinde istihdam

Parkta turizm faaliyetleri koruma-kullanma dengesi gözetilerek çeşitlendirilecek. Proje yayla turizmini geliştirerek bölge insanına yerinde istihdam olanağı da sunacak. Kaybolmakta olan el sanatları ve üretim yöntemleri korunarak bölgenin sahip olduğu değerlerin yaşatılması sağlanacak.

RURITAGE projesi nedir?

Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 Programı kapsamındaki RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesinin paydaşları İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji olarak sıralanıyor.

İtalya'nın Bologna şehrinde Haziran 2018'deki toplantıyla resmi olarak başlayan proje için 550 bin avro destek alındı. Mayıs 2022'de Paris'te UNESCO'nun ev sahipliği yapacağı toplantıyla tamamlanması planlanıyor.