Kozmetik deposundaki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir kozmetik mağazasının deposunda meydana gelen yangında mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Güçlükle sürdürülen söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yenişehir Gıda Çarşısı, 1203 sokaktaki bir kozmetik mağazasının deposunda meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm depoyu alevler sararken içeride mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yangını söndürmek için depoya giren itfaiye ekipleri, ilk olarak Mustafa Yaşar Gümüş'ün (40) cansız bedenine ulaştı. İş yerinde patlayıcı ve yanıcı ürünlerin çok olması sebebiyle alevler kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, diğer çalışan Tugay Bürücüler'in (29) de cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"Patlamaları duyduk"

Yangının çıktığı depoya yakın bir iş yerinde çalışan Hasan Kızgın adlı vatandaş ise o anları anlattı. Kızgın, "Çok üzüntülüyüz. Yangının çıktığını duyar duymaz buraya koşturduk. Ben de buraya yakın bir iş yerinde çalışıyorum. İçeride iki kişinin mahsur kaldığını öğrendik maalesef. Bir kişinin cenazesini çıkardıklarını gördüm. İnşallah daha kötü haberler almayız. Patlama oldu bir de kozmetik mağazası olduğundan alevlerin sönmesi zor oluyor. Yüksek gürültülerle patlamaları duyduk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.