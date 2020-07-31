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Kozmetik ürün dükkanında yangın: Küçük çapta patlama meydana geldi

İzmir’in Konak ilçesinde kozmetik ürün dükkanında yangın çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde kozmetik ürün dükkanında yangın çıktı. Zaman zaman küçük çapta patlamaların da yaşandığı yangında alevler bitişikteki 5 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını sündürme çalışmaları devam ediyor.


Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Gıda çarşısı içerisindeki bir toptan kozmetik ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.



Küçük çapta patlamalar yaşandı


Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 5 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları yaptığı esnada küçük çapta çok sayıda patlama meydana geldi. İş yerlerinin yandığını duyarak olay yerine gelen dükkan sahipleri alevleri gözyaşları içerisinde izlerken, bir itfaiye eri de dumandan etkilenmesi sonucunda ambulansa alınarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altın alma çalışması sürüyor.

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