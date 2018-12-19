Kronik yara tedavisine özel birim

İzmir Kent Hastanesi'nde en başta diyabetik ayak denilen şeker hastalığına bağlı gelişen yaraların tedavi edileceği kronik yaraların bakım ve tedavisi için özel ünite ve özel ekip oluşturuldu. Birimde kronikleşen yaraların bakım ve tedavilerinin yapılacağını belirten Opr. Dr. Yılmaz Deniz, “Birimimizde her türlü yaranın tedavisi ilgili branştan yara eğitimi almış hekim ve hemşireler tarafından yapılıyor” dedi.

Vücudumuzun meydana gelen herhangi bir yarayı kendi kendine iyileştirecek şekilde kodlandığını belirten İzmir Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı, Yara Bakım ve Tedavi Ünitesi Sorumlusu Opr. Dr. Yılmaz Deniz iyileşmeyen yaraların hastaların yaşam kalitesini bozduğunu söyledi. Vücudun çeşitli hastalıklar nedeniyle yaraları tedavi edemediğini, birkaç haftada kendi kendine iyileşmeyen yaraların kronikleştiğini belirten Opr. Dr. Deniz, yeni açılan birim ve hizmetleri konusunda bilgi verdi.

Yara bakım ve tedavisinde profesyonel ekip

Kronik yara denildiğinde ilk akla şeker hastalarında görülen ve diyabete bağlı iyileşmesi çok uzun zaman alan ayak, parmak ve topuklarda oluşan yaraların geldiğini belirten Opr. Dr. Deniz şöyle konuştu:

“Gelişmiş ülkelerde diyabeti olan her altı hastadan birinde tüm yaşamları boyunca, ayaklarında ciddi sağlık problemleri oluşturan ve hayatı tehdit edebilen diyabetik ayak gelişme riski vardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki ayak sorunları bundan çok daha fazladır. Çoğunlukla ciltte küçük iyileşmeyen yara şeklinde başlayan ve derin dokuları da tahrip edebilen diyabetik ayak yaraları bazı hastalarda ayak, hatta bacak kaybına yol açabilmektedir. Tüm bunlar hayat kalitesinin bozulmasına, iş gücü kaybına, psikososyal travmaya ve sağlık bakım maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Lezyonlar, bölgeden bölgeye, sosyoekonomik farklılıklara, ayak bakımı standartlarına ve kaliteli ayakkabı giyme gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolünün uygun şekilde yapılmaması, sigara içmek, damarlarda dolaşım bozukluğu gibi durumlar diyabetik ayak gelişimini artıran risk faktörleri kabul edilmektedir. Enfeksiyon, bu yaralarının yarısından fazlasında karşılaşılan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonlarının tedavisi için yapılan harcamalar, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklara yapılan harcamalardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.”

Diyabetik ayak tedavisi

Diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonlarının, hastanın ayak bakımının sağlanması ve diyabetinin kontrol altına alınmasıyla çoğu kez önlenebildiğini vurgulayan Opr. Dr. Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oluşmakta olan bir yaranın veya yara enfeksiyonunun erken dönemde saptanıp tedavi edilebilmesi kötü sonuçların ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. Bu ciddi sorunla başa çıkabilmek için uygun tanı, etkin tedavi ve takiplerinin yapılabilmesi ve ayak korumasının sağlanabilmesi için profesyonel bir ekibe, donanımlı hastaneye ve multidisipliner yaklaşıma gereksinim vardır. Hastanemizde hizmete açtığımız Yara Bakım ve Tedavi Ünitemiz başta diyabetik ayak olmak üzere kronikleşen her çeşit yarayı iyileştirici uygulamalar yapıyoruz. Diyabetik ayak yarası öncelikle bu birimimizde hekim tarafından görülüyor. Gerekli durumlarda damar cerrahı, ortopedi ve plastik cerrah tarafından değerlendiriliyor, ardından şeker hastalığının kontrolü amacıyla dahiliye/endokrinoloji uzmanına yönlendiriliyor. Yara enfeksiyonu tespit edilen hastaların takip ve tedavisi de enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından yapılıyor. “