Kruvaziyer devleri rotalarını Türkiye'ye çevirdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası, dünya kruvaziyer sektörünün en büyük buluşma noktası olan ABD Miami'deki 2019 Seatrade Cruise Global Fuarı'ndan güzel haberlerle döndü. Fuara katılan dünyanın en büyük kruvaziyer operatörlerinin temsilcileri, üç yıl aradan sonra Türk limanlarına dönmekten mutlu olduklarını açıklarken, 2020'den itibaren Türkiye'ye daha fazla sefer düzenleyeceklerini ifade ettiler.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın stant açarak katıldığı 8-11 Nisan tarihlerindeki fuarda; İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Subay ve Dış İlişkiler Müdürü Selin Yeleser Girgin, kruvaziyer operatörlerine ve fuar katılımcılarına Türkiye'deki fırsatları ve limanları anlattı.

Fuar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden Soner Corut ve Öznur Atak'ın destekleriyle oldukça başarılı geçti. Oda standını ziyaret eden İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de, İstanbul için 2023 hedeflerinin 22 milyon turist olduğunu, bu yıl kruvaziyer gemilerini İstanbul'da Sarayburnu'nda ağırlayacaklarını, İstanbul'a 20'nin üzerinde sefer düzenleneceğini açıkladı.

“Türkiye'ye dönmekten mutluyuz”

Seatrade Cruise Global Fuarı'na katılan dünyanın en büyük kruvaziyer operatörlerinin temsilcileri, 2020 yılından itibaren Türkiye seferlerini artıracaklarını açıkladı. Norwegian Cruise Line CEO'su Frank J. Del Rio, 2020 yılında Türkiye'ye olan sefer sayılarını 65'e çıkarttıklarını ifade ederek, “Biz Türkiye'ye dönen ilk firmayız. Türkiye'yi çok özledik. Bu özlem 2019 yılında sona erdiği için çok mutluyuz. Bizim için en iyi satan ve en çok kar getiren destinasyon Türkiye'dir” diye konuştu.

Türkiye seferlerine üç yıl önce ara veren Amerikan kruvaziyer firmaları da 2019 sezonundan itibaren Türk limanlarını yeniden programlarına aldıkları açıkladı. Norwegian Cruise Line'ın yanı sıra bu sezon rotalarını yeniden Türkiye'ye çeviren Oceania Crusises ve Regent Seven Seas Cruise 14 sefer, Holland American Line 11 sefer, Royal Carribbean Cruises 4 sefer, Viking Cruises 2 sefer, Windstar Cruise ise 25 sefer yapacak.

Kruvaziyerde tam yol ileri

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, fuar boyunca kruvaziyer operatörlerinin temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, kruvaziyer firmalarının rotalarını 2020 yılından itibaren kuvvetli şekilde yeniden Türkiye'ye çevireceklerini söyledi. Bu sezon Türkiye'ye yaklaşık 350 gemi ile toplam 350 bin yolcunun gelmesini beklediklerini ifade eden Öztürk, bu gemilerin yaklaşık 250'sinin Ege Ports Kuşadası Limanı'na yanaşacağını belirtti.

Türkiye'nin kruvaziyer gemiler için vazgeçilmez bir rota olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Öztürk, “Kruvaziyer turizminde zor günleri geride bıraktık. Tanıtıma hiç ara vermedik. Ülkemize inandık. Şimdi 28 milyon yolcuya hitap eden ve 35 milyar dolarlık büyüklüğe sahip küresel kruvaziyer pazarına güçlü şekilde geri dönüyoruz. 3 milyon yolcu kapasiteli planlanan Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın tamamlanması bu toparlanmaya güçlü bir destek verecektir. İstanbul'un kruvaziyer gemileri için çekim merkezi olmasıyla beraber İzmir ve diğer limanlarımızın canlanacağına, 2013 yılındaki 2 milyon 240 bin yolcu rekorunu kısa sürede yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.