KSK Voleybol, Çanakkale Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Ligi 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çanakkale Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

TVF Kadınlar 1. Ligi 12. haftasında Karşıyaka Voleybol, Çanakkale Belediyespor'a konuk olacak. 24 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşma Anafartalar Spor Salonu'nda oynanacak.

Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka Voleybol, çalışmalarına hız kesmeden bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde atak, ikinci bölümde 6'ya 6 oyun, son bölümde ise blok çalışması yaptı.