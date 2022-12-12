İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

KSK Voleybol, lideri devirdi

TVF Kadınlar 1.

Ligi'nde 10. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, lider Edremit Bld. Altınoluk'u 25-20, 25-22 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aranın ardından galip geldi.


Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 10. hafta mücadelesinde lider Edremit Bld. Altınoluk'u konuk etti. Yeşil-kırmızılı ekip, başa baş giden setleri 25-20, 25-22 ve 25-20'lik skorlarla kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Böylece Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışmış oldu. Öte yandan Karşıyaka Voleybol, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 14'e yükselterek 7. sıraya yükseldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.