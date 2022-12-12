KSK Voleybol, lideri devirdi

Ligi'nde 10. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, lider Edremit Bld. Altınoluk'u 25-20, 25-22 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aranın ardından galip geldi.

Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 10. hafta mücadelesinde lider Edremit Bld. Altınoluk'u konuk etti. Yeşil-kırmızılı ekip, başa baş giden setleri 25-20, 25-22 ve 25-20'lik skorlarla kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Böylece Kaf-Kaf, ligde 3 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışmış oldu. Öte yandan Karşıyaka Voleybol, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 14'e yükselterek 7. sıraya yükseldi.