KSK Voleybol, Reşat Yazıcıoğulları ile yola devam ediyor

Ligi'nde yer alan Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı takımı çalıştıran Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile 2023-2024 sezonunda da çalışacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ligi'nde yer alan Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları ile yönetiminde ligi beşinci tamamlayıp bir sıra ile play-off'u kaçırmıştı. 64 yaşındaki çalıştırıcının performansından memnun kalan Kaf-Kaf, Yazıcıoğulları ile gelecek sezonda çalışma kararı aldı ve sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Başantrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ile 2023-2024 sezonunda da yola devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.