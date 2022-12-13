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KSK Voleybol, Yeşilyurt maçının hazırlıklarına başladı

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1.

Ligi 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeşilyurt müsabakasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.


TVF Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında Karşıyaka Voleybol, Yeşilyurt'a konuk olacak. 17 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma Yeşilyurt Spor Kulübü Spor Salonu'nda oynanacak.


Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka Voleybol, çalışmalarına hız kesmeden bugün başladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde blok, ikinci bölümde 6'ya 6 oyun, son bölümde ise servis karşılama çalışması gerçekleştirdi.

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