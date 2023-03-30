KSK Voleybol, Yeşilyurt maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1.
Ligi 22. haftasında evinde oynayacağı Yeşilyurt müsabakasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
TVF Kadınlar 1. Ligi 22. haftasında Karşıyaka Voleybol, 2 Nisan Pazar günü saat 15.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Yeşilyurt ile karşılaşacak.
Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka Voleybol, çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde blok, ikinci bölümde 6'ya 6 oyun, son bölümde ise servis karşılama çalışması gerçekleştirdi.