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KSK Voleybol'un gözü play-off'ta

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1.

Ligi'nde arka arkaya aldığı galibiyetler sonrasında gözünü play-off hattına çevirdi. İzmir temsilcisi, ligde 23 puanla 5. sırada yer alıyor.


TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, sezonun bazı bölümlerinde inişli-çıkışlı bir performans sergilese de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlardan sonra ligde 5. sıraya kadar ilerledi. Yeşil-kırmızılı ekip, son iki haftada evinde Sakarya Voleybol'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Çiftlikköyü yenmeyi başardı. Bu galibiyetleri sonrası İzmir temsilcisi, play-off hattının bir basamak altında yer alıyor.


Öte yandan Karşıyaka Voleybol, gelecek hafta puan sıralamasındaki direkt rakibi olan Muratpaşa ile sahasında karşılaşacak.

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