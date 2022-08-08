“Kuaförlük yenilikçi bir beceri gerektiriyor”

Taştan, “Kadın kuaförlüğü yenilikçi beceri gerektiren bir meslek dalı. Özellikle saç şekillendirme esnasında bu beceriler ön plana çıkıyor. Bu nedenle meslek hayatım boyunca bu yönümü geliştirmeye çalıştım” dedi.

Son yıllarda saç yapımı ve bakımı önemli bir sektör haline geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan kuaför Sercan Taştan, meslekteki tecrübelerini kullanarak çalışma hayatını sürdürdüğünü ifade etti. Bu mesleğin yenilikçi bir beceri gerektirdiğinin altını çizen Taştan, “Kadın kuaförlüğü yenilikçi beceri gerektiren bir meslek dalı. Özellikle saç şekillendirme esnasında bu beceriler ön plana çıkıyor. Bu nedenle meslek hayatım boyunca bu yönümü geliştirmeye çalıştım” ifadelerinde bulundu.

Meslek hayatına 14 yaşında başladığını, süreç içerisinde kendisini geliştirdiğini belirten Taştan, çocuk yaşta mesleğe adım atmanın birçok avantajı olduğunu belirtti. Taştan, “Çok küçük yaşlardan beri kadın kuaförlüğü yapıyorum. Kadın kuaförlüğü beceri gerektiren bir meslek. Çünkü yeni bir şeyler yapıyorsunuz ve yaptığınız şeyler farklı olmalı. Bu nedenle kadın kuaförü olmak isteyen kişiler kendilerini bu alanlarda geliştirmeli. Çeşitli eğitimler bulunuyor, bu eğitimlere katılım gösteren kişiler, yenilikçi bir çalışma içerisinde yer alma şansı elde ediyor" dedi.

"Tecrübelerimi yenilikçi hizmet için kullanıyorum"

Kuaförlük mesleğinde farklı tecrübeler edindiğini belirten Taştan, edinmiş olduğu tecrübeler hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kadın kuaförlüğü alanında farklı eğitimler alarak yenilikçi çalışmalar içerisinde yer aldım. Elbette aldığım eğitimlerin bana büyük bir katkısı oldu. Farklı teknikleri, yenilikçi yöntemleri öğrenerek çalışmalarımı profesyonel bir seviyeye getirme şansı elde ettim. Meslekte 20'nci yılımı doldurmak üzere olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeniliklere açık biriyim, sektörü yakından takip ederek çalışmalarımı güncelliyorum. Herkesin her dönem öğrenebileceği şeyler var. Buna yürekten inanıyor, kuaförlük alanında farklı eğitimler almaya devam ediyorum."

"Üreticiliğin kuaförlükte önemli bir konumda bulunduğunu düşünüyorum"

Üretici ve özgün çalışmaların her zaman değer gördüğünü belirten Taştan, “Her alanda üreticilik ön plana çıkıyor. Çünkü farklı bir şeyler yapıyor olmak, var olanların üzerine yenilerini eklemek anlamına geliyor. Eğer bir kadın kuaförüyseniz yenilikçi çalışmalar içerisinde olmanız çok önemli. Müşterilerinizin taleplerini karşılayabilmeniz için kendinizi sürekli geliştirmeli ve müşteri taleplerini en iyi şekilde analiz etmelisiniz. Bunun yanı sıra sektördeki gelişmelere ayak uydurmak, başarılı uygulamalara kapı aralayacaktır. Ben de çalışmalarımda belirttiğim hususlara büyük bir önem veriyorum" ifadelerini kullandı.