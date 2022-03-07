Kubba: "Hastanemizde yüzde 68,9 oranında kadın çalışan istihdam ediyoruz"

Uluslararası standartlarda hizmet verdiğimiz hastanemizin geleceğini kadınlarımızla inşa ediyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler'in 16 Aralık 1977 tarihindeki genel kurulunda, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildiğini ve kadınların ekonomik, politik, sosyal başarılarının gündeme gelmesi için farkındalık oluşturan özel bir gün olduğunu hatırlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, kadınların sağlık sektöründeki yerine dikkat çekti.

"Toplam çalışan oranımızın yüzde 68,9'unu kadınlarımız oluşturuyor"

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları gerektiğini belirten Kubba, “Hastanemizde toplam çalışan oranımızın yüzde 68,9'unu kadınlarımız oluşturuyor. Toplam yönetici sayımızın yüzde 57,2'sini ise kadın yöneticilerimiz oluşturuyor. Çağdaş, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun en önemli teminatı olan kadınlarımız, göstermiş oldukları üstün çabalar ve ortaya koydukları başarılarla, zorlukların üstesinden gelebilmemizde öncü oluyorlar. Kadınlarımızdan aldığımız güçle önümüze umutla bakıyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kadın istihdam oranının yüzde 26,3 olduğunu hatırlatan Kubba, “Ülkemizin hak ettiği müreffeh seviyelere ulaşması için sadece sağlık alanında değil tüm sektörlerde kadınlarımıza daha fazla yer vermemiz gerekiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ‘Dünyada her şey kadının eseridir.' Tarihimizden bu yana birçok başarıya imza atan kadınlarımızın önümüzdeki yüzyılın tasarlanmasında da büyük rol oynayacaklarına inanıyorum. Bu yüzden hem sağlık alanında hem de diğer alanlarda kadınlarımızı daha fazla görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.