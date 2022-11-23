Kubba: “İzmir sağlık turizmi açısından biçilmiş kaftan”

Sağlık Kurulu üyelerinin, İZTO Başkanı Mahmut Özgener'e yaptığı ziyarette konuşan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba, “İzmir, hem konum olarak hem de potansiyeli gereği sağlık turizmi açısından biçilmiş kaftan” dedi.

Ekim ayında gerçekleşen İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve meslek komitesi seçimlerini bir kez daha kazanan 31. Sağlık Komitesi üyeleri, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti.

Ziyarette; İZTO 31. Sağlık Komitesi Başkanı, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba'nın yanı sıra komite üyelerinden; Saniye Fıçı, Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, Mehmet Dökmeci, Fatih Taş, Ferhan Bıçakçılar, Fuat Uzun, Dr. Serdar Canko ve Dr. Tansel Terzi de yer aldı.

“İzmir'in sağlık turizmi çerçevesinde ana destinasyon olması yönündeki çalışmalarımız devam edecek”

İkinci kez seçimi kazandıkları için gururlu olduklarını ancak daha fazla sorumluluk taşıdıklarını belirten Veysi Kubba, “Yeni dönemde de bölgenin sağlık sorunlarına çözüm olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda İzmir'in sağlık turizmi çerçevesindeki ana destinasyon olması yönündeki çalışmalarımız da devam edecek” dedi.

Kubba, “İzmir, hem konum olarak hem de potansiyeli gereği sağlık turizmi açısından biçilmiş kaftan. Sektörün yaşadığı sorunları, düzenli olarak bir araya geldiğimiz toplantılarda masaya yatıracağız; çünkü görüyoruz ki küçük sorunlar çözülmediği takdirde büyük sorunlara dönüşüyorlar. Bu bağlamda geçmiş dönemde sektörü ilgilendiren en büyük sorunları dile getirdik. Özellikle enerji, asgari ücret ve EYT ile sağlık turizmi konularındaki problemleri gündeme taşıdık.”