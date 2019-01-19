Küçük eller ‘kedi kulübesi' yaptı

Foça'da bulunan Gerenköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sokak hayvanları için yaptıkları kedi kulübelerini, Foça Hayvanlara Yardım Derneği üyelerine teslim etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; öğrencilere, Foça Hayvanlara Yardım Derneği üyelerine ve konuya önemle yaklaşan eğitimciler ve velilere teşekkür etti.