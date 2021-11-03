Küçük Menderes nefes alacak

Güney İzmir'in kalbi Küçük Menderes, yeniden düzenleniyor. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla nehir yatağında toplam 80,5 km hattı temizledi; 4 bin hektar arazide taşkın riskini minimize etti. DSİ 2. Genel Müdürü Kaya Yıldız, Küçük Menderes'te temizlenmesi gereken sadece 12 km'lik kısmın kaldığını söyledi.

Türkiye'nin en verimli havzalarından Küçük Menderes Ovasında yaşanabilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla Ödemiş, Tire, Torbalı ve Selçuk'ta başlatılan çalışmalarda toplam 80 bin 500 metrelik hat yeniden düzenlendi. Küçük Menderes Nehri adeta sil baştan düzenlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri kendi personel ve ekipmanı ile yürüttüğü çalışmalarda Fetrek Çayında 22, Moskof (Çevlik) Çayında 2.5, Küçük Menderes eski yatakta 35, Küçük Menderes ana yatakta 16, Belevi Gölü kurutma kanalında ise 5 km olmak üzere toplam 80,5 km'lik hattı yeniden düzenleyerek, 4 bin hektar arazide taşkın riskini minimize etti.

Küçük Menderes Nehri Islah ve Yatak Tanzim Projesine 2015 yılında başladıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Küçük Menderes nehir yatağı rüsubat ve evsel atıklar nedeniyle birçok noktada daralmıştı. Vatandaşlarımızın özellikle aşırı yağışlarda taşkın riski ile karşı karşıya kalmaması için 80.5 km hattı temizledik. Nehir yatağını yeniden tanzim ettik. Şu anda Küçük Menderes nehir yatağında düzenlenmeyen sadece 12 km'lik bir hat kaldı. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olması gerekir. Can ve mal güvenliğimizi tehlikeye atmamak için nehir yataklarına moloz veya evsel atık dökmeyelim” diye konuştu.

DSİ Genel Müdürlüğü ayrıca, Kiraz (Keles) Çayında da 6.5 km'lik hattı yeniden düzenleyerek sağ ve sol sahilde toplam 3 km taş tahkimatı yaptı. Böylece Kiraz ilçe merkezi hem daha güvenli hale geldi hem de modern bir görünüme kavuştu.