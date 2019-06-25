Küçük Menderes vurgusu: "Yapamazsak Pamucak zarar görür"

Küçük Oteller Derneği yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda konuşan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, "Önceliğimiz Küçük Menderes'i temizliğini sağlayacağız. Bunu yapamazsak çok yakın zamanda Pamucak çok zarar görür, turizm darbe alır" dedi.

Küçük Oteller Derneği Dernek Başkanı Ali Serkan Atlan ve dernek yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra butik ve küçük otel sahipleri ile bir butik otelde bir araya gelen Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, yapılacak olan çalışmalarda önceliğin Küçük Menderes'in temizliğine yönelik olması gerektiğini söyledi. İnci, "Önceliğimiz Küçük Menderes'i temizliğini sağlayacağız. Bunu yapamazsak çok yakın zamanda Pamucak çok zarar görür, turizm darbe alır

Pamucak ve turizmin darbe almaması için bu çalışmanın başlatılması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam İnci, ikinci öncelik olarak yeni hastane inşaatının başlamasını sağlamak olduğunu belirtti. Bunun için oldukça yoğun çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kaymakam İnci, yapılacak çalışmalarda öncelikler arasında Şirince'nin de bulunduğunu, yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Şirince'yi olması gereken hale dönüştüreceklerinin vurgusunu yaptı.

En önemli konulardan birini de kanal projesinin tamamlanması olduğunu belirten Kaymakam İnci, "Bu proje faaliyete geçtiğinde, Selçuk turizmi çok farklı bir konsepte kavuşacak ve mevcut potansiyelinin iki katına çıkacaktır" dedi.

Ayrıca İsabey Camiinin tuvalet ihtiyacının karşılanması için İzmir Valiliği ile birlikte bu konuyu çözüme kavuşturacaklarının müjdesini de veren İnci, "Selçuk eşsiz tarihiyle, doğal güzellikleriyle, çok verimli toprakları ve bu topraklarda yetiştirilen en iyi şeftali, en iyi mandalina, en iyi nar, en iyi ayva ve en iyi üzümün yetiştiği çok güzel tarihi bir ilçedir. İlçemizin bu güzelliklerini çok iyi koruyacağız ve artı değerler katmak için yoğun bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.