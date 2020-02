Küçük piyanistin Türkiye'ye gurur veren başarısı

Karakılıç, Yunanistan'da düzenlenen 5. Uluslararası Thess Çocuklar Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülü alarak Türkiye'yi gururla temsil etti.

Bu yıl Yunanistan'ın Selanik kentinde 5.'si gerçekleştirilen ve toplam 65 kişinin katıldığı Uluslararası Thess Çocuklar Piyano Yarışması'nda farklı ülkeden öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Piyano eğitimini Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde (YÜSEM) burslu olarak Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren 9 yaşındaki İrfan Karakılıç, kendi yaş grubunda yarışmaya katıldı. İki gün süren yarışmada İrfan Karakılıç, A kategorisi 7-9 yaşta 14 kişi arasından birinci olarak gurur veren bir başarıya imza attı. İrfan Karakılıç, yarışmanın ilk bölümünde Dmitri Kabalevsky'nin Prelude Op. 38 No. 2 ve J. F. Burgmüller'in Ballade Op. 100 No. 15 eserlerini, ikinci bölümde ise F. F. Chopin'in Mazurka Op. 67 No. 4 eserini seslendirdi.

İzmir'e birincilik ödülüyle dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Dr. Payam Gül Susanni, bu tip uluslararası organizasyonların sadece profesyonel olarak değil, aynı zamanda kültürel olarak da çocuklara farklı bir vizyon sağladığını söyledi. İrfan'ın Liszt ve Chopin hayranı, kendi besteleri olan, gelecekte de piyanist olmayı hedefleyen parlak bir çocuk olduğunu belirten Dr. Susanni, YÜSEM Müzik Akademisi öğrencilerinin daha önce de birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attığını hatırlattı.

3 yıldır piyano çalan İTK Bornova Kampüsü 3. sınıf öğrencisi İrfan Karakılıç, elde ettiği birinciliğin yanı sıra geçtiğimiz yıl Gülsin Onay'la ustalık sınıfına katılma ve dünyaca ünlü 22 Grammy ödüllü cazın efsane ismi Chick Corea ile aynı sahneyi paylaşma fırsatı da bulmuştu. Karakılıç ayrıca, geçtiğimiz yıl İtalya'nın Barletta kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışması'nda 7-9 yaşta hem birinci olmuş hem de müzikalite alanında özel jüri ödülü almıştı.