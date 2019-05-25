Küçük sporcuların bisiklet yarışı heyecanı

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Bisiklet Fuarı kapsamında ‘5 ve 8 Yaş' kategorilerinde düzenlenen Bisiklet Yarışması'nda heyecanlı ve çekişmeli anlar yaşandı.

Oluşturulan parkurda yarışan çocuklar, bitiş çizgisine en kısa sürede varmak için büyük çaba harcadı. Küçük bisiklet severlerin aileleri de küçük yarışçılara destek oldu. Bisi Çocuk Kulübü'nden Ayten Demir Güneş'in yönettiği yarışmanın neticesinde 5 yaş grubunda Rüzgar Erbay, 8 yaş grubunda ise Yasemin Külahtaş birinciliği göğüsledi. Birincilere Bisan marka bisiklet hediye edildi. İzmir'in Bisiklet Kenti olma yolculuğunda önemli bir paydaş olarak yer alan MaviBahçe'deki fuar etkinlikleri yarışmanın ardından hız kesmeden sürdü.