Kulalılar “Başkan Hasan Karabağ” dedi

Bayraklı Kulalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri hemşehrileri Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a destek verdi. Kulalılar adına konuşan dernek başkanı Veli Topal, “Belediye başkanımızı tekrar Bayraklı'da belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Diyorlar ya 'martın sonu bahardır.' Bizim için bahar Hasan Karabağ'dır” dedi.

Bayraklı'da yaşayan Kulalılar Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri Düğün Salonunda bir araya gelerek, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a destek verdi. Kulalılara seslenen dernek başkanı Veli Topal, “Kulalılar bir insana sahip çıkılması gerekiyorsa sahip çıkar. Ankara'dan burası öyle gözükmüyor. Diyorlar ki 'İzmir CHP'nin kalesi. Kim gelirse gelsin biz orada seçimi alırız.' Genel başkana bunu anlattım. Bayraklı'da tablo sizin gördüğünüz gibi değil, 'Hasan Karabağ'sız siz Bayraklı'da Bayraklı'yı alamazsınız' dedim. 2007'deki alınan oy ile 2009'da alınan oy arasında yüzde 50'den fazla artış var. Bunun tek sebebi Hasan Karabağ'dır. İster duysunlar ister duymasınlar İster dikkate alsınlar ister almasınlar. Burada Hasan Karabağ'sız kimse seçimi alamaz. Hasan Karabağ yalnız değildir. Biz 17-18 bin seçmeniz. Ve bunun yüzde 90'ı 'Hasan Karabağ bizim çocuğumuz' diye oy veriyor. Bunu hiç kimse yıkamaz. Biz sonuna kadar belediye başkanımızın arkasındayız" diye konuştu.

"Hasan Karabağ'ın gönlünü alsınlar"

"Eğer yarın belediye başkanımızı açıklarlarsa; biz zaten cumartesi seçimi kazandık demektir" diyen Topal, şöyle devam etti: "Başka sorunumuz yok. Bazı şeylerin değerini kaybetmeden bilemezsin. Onlar da bunların farkında değil. Şimdi onlar cepte keklik görüyor ama herkes Kulalıları dikkate almak zorunda. Bizim bir beklentimiz yok Hasan Karabağ'dan. O bizim başımızda olsun yeter. Bayraklı Hasan'dır, Hasan kalacak. Hasan Karabağ'ı kimseye yedirmeyiz. Hasan Karabağ bizim liderimizdir. Hasan Karabağ bizim başkanımız olacaktır. Buradan herkese duyuruyoruz. Bizim burada toplanmamızın amacı belediye başkanımıza destek olmak. Bizi yok sayanlar ve görmek istemeyenler görsünler. Biz burada 25 bin kişiyiz. Bu kadar insanı yanlarına almak istiyorlarsa Hasan Karabağ'ın gönlünü alsınlar."

Başkan Karabağ için bir araya gelen Kulalılar, “Bayraklı Hasan'dır, Hasan kalacak”, “Kulalılar seninle gurur duyuyor”, “Durma ilerle Kulalılar seninle”, “Vur vur inlesin Ankara dinlesin” sloganları da atarak, Başkan Karabağ'a destek oldu.