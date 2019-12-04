"Kulluk Bilinci" konulu programa yoğun ilgi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İslam Toplumu-Avrupa Milli Görüş heyetinin katılımıyla "Kulluk Bilinci" konulu bir sohbet programı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, "Kulluk Bilinci" konulu sohbet programına ev sahipliği yaptı. İzmir Buluşmaları kapsamında düzenlenen program, Bilal Saygılı Camii Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleşti. İslam Toplumu-Avrupa Milli Görüş heyetinin katılımıyla yapılan programda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Bilal Saygılı Camii Külliyesi açılış törenine katılan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Camilerin; öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekanı olduğunu söyleyen Saygılı, "Cumhurbaşkanımızın camimizin açılışında yaptıkları konuşmada vurguladıkları gibi cemaati olmayan her cami ne kadar ihtişamlı, ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla, hanımların nezaketiyle dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan tüm kardeşlerimin Bilal Saygılı Camini öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum. İnşallah bu eserimiz, şehrimizde ilim ve irfana açılan yeni bir kapı, gençlerimize medeniyet mektebi olsun. Rabbimden niyazım, istikbalde millete ümmete hizmet edecek, liderlik edecek gençlerin yetişmesine vesile olmasıdır" dedi.

Fatih Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ‘Kulluk Bilinci' konulu ihsan sohbeti programında; İGMG Avrupa Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İGMG İhsan Sohbeti Başkanı Ali Börek birer konuşma yaptı.

Programın sonunda Başkan Bilal Saygılı, konuşmacılara ve Azerbaycan Ticari ve Kültürel İş Gezisi Programına katkılar sağlayan Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Dr. Asıf Kurban'a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Çok sayıda sivil toplum yöneticisi ve MÜSİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen programa ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı.