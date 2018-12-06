Kültür Bakanı Ersoy'dan Travel Turkey'deki Çeşme standına övgü

İZMİR (İHA) – Türkiye'nin ikinci büyük turizm fuarı Travel Turkey'in açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Çeşme standına övgüler yağdırdı.

50 ülkenin katılımıyla kapılarını açan Türkiye'nin ikinci büyük turizm fuarı Travel Turkey'de, Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve Alaçatı Turizm Derneği işbirliğiyle açılan Çeşme standı, bu yıl da fuara damgasını vurdu.

"Bir ödül verilecekse Çeşme standına verilmeli"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Travel Turkey fuarının açılışını yaptıktan sonra ilk ziyaret ettiği stant da Çeşme standı oldu. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç tarafından karşılanan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çeşme standının özgün tasarımı nedeniyle övgüler yağdırdı. Ersoy, "Eğer bir ödül veriliyorsa, tasarımınız için size vermeliler" dedi.

Çeşme standında Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç tarafından ağırlanan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çeşme turizmi, 2019 beklentileri ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Kokteyl büyük ilgi gördü

Çeşme'ye özgü kokulu mandalinası ve limonunun da sergilendiği ve konuklara ikram edildiği Çeşme standı, fuarın açıldığı ilk dakikalardan itibaren yoğun ilgi gördü. Öğleden sonra gerçekleştirilen kokteylde ise yüzlerce kişi ağırlandı. Kokteyle, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkan Yardımcısı Cemil Derici, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri ve geçtiğimiz yıl Çeşme'den tayini çıkan eski İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ve yüzü aşkın konuk katıldı. Alaçatı Turizm Derneği Orkestrası'nın çaldığı müzikler eşliğinde yapılan kokteyl, bir saat kadar sürdü.

Karşılıklı komşu ziyareti

Çeşme standının karşısında yer alan Yunanistan'a ait Sakız Adası'ndaki stantta bulunan Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Karalis ve Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Pagoudi Damigou, Gümrük Müdürü Yardımcısı Semira Charokopou, Sakız Adası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiralık Odalar Birliği Başkanı Dimitris Kitrilakis ve Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı Pantelis Legatos da Çeşme standını ziyaret ederek, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile bir süre görüştü. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ve Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da ziyarete karşılık vererek, Sakız Adası standına konuk oldular.

"Çeşme 2019'da da adından çok söz ettirecek"

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 12. Travel Turkey İzmir Fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarından birisinde olduklarını vurgulayarak, "Bu güzel fuarın kendi ilimizde olması, ayrıca bizi mutlu ediyor. Çeşme olarak yine özgün tasarımı olan standımızla fuarda yerimizi aldık. Fuara Çeşmemiz'in güneşini getiremiyoruz ama incecik kumunu, tarih kokan kapı ve pencerelerini, Çeşme'ye özgü kokulu mandalina ve limonunu buraya getirdik. Standımızda granit taşlarla bir Alaçatı sokağı oluşturduk. Cıvıl cıvıl bir fuar. Ben inanıyorum ki, Çeşme her zamanki gibi 2019 yılında da dolu dolu bir sezon geçirecek.Artan yatak kapasitemiz ve yabancı konuklarımızla birlikte, yurdumuzun en önemli turizm destinasyonlarından olan Çeşme'nin adından daha çok söz ettireceğine inanıyorum. Fuarda, hem otelcilerimiz, hem sektör temsilcileri, hem de Belediye olarak standımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu.

"Çeşme 5 yıl önceki Çeşme değil"

2019 yılı sezonunun Çeşme açısından dolu dolu geçeceğinden şüphesi olmadığını belirten Başkan Dalgıç, "Geçen yıl Travel Turkey'de de aynı şeyi söylemiştim. Gerçekten de dolum dolu bir sezon geçirdik. Önümüzdeki yıl için de veriler iyi bir sezon geçireceğimizi gösteriyor. Çeşme'nin tanıtımı için de belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Çeşme turizmine etkinliklerimizle de, bisiklet etkinlikleriyle de katkı koyuyoruz. Termal turizm de Çeşme için önemlidir. Ama sadece termal ile turizmi arttırmak mümkün değil. Mutlaka katkı sağlayacaktır. Biz turizmi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Çeşme, 5 yıl önceki Çeşme değil artık. 2014 yılında, kışın Çeşme çarşısına çıktığınızda, dükkanların yarısından fazlası kapalıyken, bugün otelleriyle, kafeleriyle, çeşitli işletmeleriyle kapalı dükkan sayısı oldukça azaldı. 2014 yılında bilerek söylediğim bir söz vardı; 'Turizm lastik değildir, çekerek uzatasın'. Turizmi uzatmak için emek gerekli, katkı gerekli, çalışmak gerekli. Bugün Çeşme'nin turizmde geldiği nokta belli. Yeterli mi? Hayır. Mutlaka çok daha ileri gitmelidir. Ülkemizde bütün bu ekonomik krizler yaşanırken bile, Çeşme konuk yönünden bir sıkıntı yaşamadı. Yatırım yönünden de yaşamadı. İnşaatı devam eden ve yeni açılan turistik otellerimiz var. Bu yatırımlar da yapılan işlerin doğru gittiğini, bölgeye katkı getirdiğini ve turizm sezonunun uzadığını göstermektedir" diyerek sözlerini tamamladı.