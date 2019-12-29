Merkez ücretsiz eğitim verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı. Finansal olarak İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) desteklediği Merkez, 2. sınıftan 7. sınıfa kadar sosyoekonomik yönden dezavantajlı tüm çocuklara ücretsiz eğitim verecek. Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezinde çocukları yeni nesil teknolojilerle buluşturan atölye çalışmaları yapılacak. Merkez aracılığıyla çocukların soru sorma, sorgulama ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Merkezin diğer hedefleri arasında çocukların haklarını öğrenmeleri, disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmaları ve doğayla barışık bireyler olarak yetişmeleri de bulunuyor. Merkezden 2020 yılında en az 4100 çocuğun faydalanması bekleniyor.

Ebeveyn Buluşmaları da var

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezinde ebeveynlere yönelik uygulamalar da plan dahilinde. Her ay bir tema üzerinden yapılması düşünülen “Ebeveyn Buluşmaları” kapsamında çocuk gelişimi ve eğitimi konularında ailelere bilgi ve destek verilmesi, çocuk ve aile arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Merkeze kayıtlı olan çocuklar ve ebeveynleri için psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek. Kültürpark'ta Celal Atik Spor Salonunun yanında bulunan Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezine başvurular sürüyor. Merkez ile ilgili detaylı bilgi 293 98 14 numaralı telefondan alınabilecek.

Hayaller-Haklar Atölyesi

Çocuk haklarını konu alan Hayaller-Haklar Atölyesi ile çocukların, hak konusunda farkındalık kazanırken aynı zamanda duygularını ifade edebilmeleri, sorun çözme becerilerini geliştirmeleri, inisiyatif alabilmeleri, hayallerine dair duygu ve düşüncelerini tartışabilmeleri amaçlanıyor.

STEM Atölyesi

STEM eğitimi çocukların disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmasını sağlamak için fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesinden oluşan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama eğitimiyle çocukların mekanik bileşenleri, sensörleri ve motorları bir araya getirerek robot yapmayı ve bu robotları çeşitli görevler için kodlayarak programlamayı öğrenmeleri amaçlanıyor.

Doğa Atölyesi

Doğa Atölyesi ile çocukların doğada “dokun-dene-öğren” ilkeleriyle yaşayarak ve keşfederek öğrenmesi sağlanıyor.