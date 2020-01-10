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Kümesten esrar çıktı!

İzmir’in Çeşme ilçesinde Narkotik ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda bir kişinin kümesinde 485 gram esrar ele geçirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Narkotik ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda bir kişinin kümesinde 485 gram esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile ilgili aldığı ihbar üzerine G.D. (31) adlı şahsın ikametgahına bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramada G.D.'nin ikametgahının bahçesinde bulunan kümeste saklanmış 485 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu şüphesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen G.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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