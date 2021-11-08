Kundaklanan iş yeri olayı ile ilgili yeğen gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde içerisinde hurda malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinin kundaklanması olayı ile ilgili, iş yeri sahibinin yeğeni gözaltına alındı. Kundaklanan yerin, iş yeri sahibi ile kardeşi arasında mahkemelik olduğu öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak üzerinde, hurda malzemelerin bulunduğu bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza Durna'ya (65) ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından, lastik ve plastik malzemelerle ateşe verildi. İş yerinden çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren uğraşı sonucu kontrol altına alınabildi. Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yeri içerisinden, iş yeri sahibi Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni çıkartıldı. Durna'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında olayın kundaklama olduğu belirlendi. Meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeler ve lastikle iş yerini ateşe verdiği anlar yer aldı.

Ölen iş yeri sahibinin yeğeni yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kundaklama olayını gerçekleştirdiğini düşündüğü Ali Rıza Durna'nın yeğeni Oğuzhan Durna'yı (21) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İş yeri mahkemelikmiş

Ayrıca Oğuzhan Durna'nın kundaklayarak ateşe verdiği iddia edilen iş yerinin, Ali Rıza Durna ve kardeşleri arasında mahkemelik olduğu öğrenildi. Olayın iş yerini paylaşamama konusu nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Yeğenini suçlamıştı

Yangının ardından iş yerinin bulunduğu bölgeye giden Ali Rıza Durna'nın kardeşi Ayşenur Durna, yangından önce yeğeni Oğuzhan Durna'nın bir fırından çakmak istediğini iddia etmişti. Diğer ağabeyinin oğlu olan Oğuzhan Durna'nın, bir fırına girdiğini söyleyen Ayşenur Durna, "Ben az önce fırındaydım. Oraya çakmak almaya geldi. Orada gördüm. 1 saat sonra da yangın için itfaiyeler gidiyordu. Oraya koştum" demişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.