Kupa avcısı Altınordu

Altınordu çeşitli yaş kategorilerinde, ilk kupasını aldığı 2014'ten bu yana tam 9. kez Türkiye şampiyonluğunu elde ederek müthiş bir başarı öyküsüne imza attı.

Altınordu, U15 Türkiye Şampiyonası finalinde Beşiktaş'ı 4-3 yenip kupaya uzanırken, kırmızı-lacivertli kulüp son 6 sezonda farklı yaş kategorilerinde 9. kupasını kazandı. İlk Türkiye şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda U13'ler ile elde eden Altınordu, bugüne kadar U14, U15, U16, U17 ve U19, yani tüm yaş gruplarında en az bir kupa kazanıp kulübün müzesini zenginleştirdi. Penaltılara kalan Beşiktaş maçında kurtardığı üç penaltı kurtaran Altınordu kalecisi Atahan Arslan ise güne damgasını vurdu. Final maçını 1-0'dan çevirdiklerini vurgulayan Atahan Arslan, “Maçın 76. dakikasında durumu 1-1 yapınca ne olursa olsun kazanacağımızı hissetmiştik. Kurtardığım üç penaltı kadar arkadaşlarımın attıkları da önemli. Futbol bir ekip oyunu ve burada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor” dedi.