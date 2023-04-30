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Kupa Voley şampiyonu VakıfBank

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.



Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Erdal Akıncı, Ferhat Büyükpamukçu


VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)


Fenerbahçe Opet: Cristina, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken, Cansu Çetin)


Setler: 25-15, 25-23, 29-27


Süre: 81 dakika (19, 28, 34)

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