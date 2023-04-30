Kupa Voley şampiyonu VakıfBank

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Ferhat Büyükpamukçu
VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Fenerbahçe Opet: Cristina, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken, Cansu Çetin)
Setler: 25-15, 25-23, 29-27
Süre: 81 dakika (19, 28, 34)