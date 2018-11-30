Kur fırsatçıları gelinlik-abiye sektöründe fiyatları düşürmüyor

Şentürk, bu kişilerden mal alımını durdurduklarını belirtti.

Doların yükselişini değerlendiren fırsatçılar, hemen hemen bütün ürünlerdeki fiyatları artırmıştı. Doların düşmesiyle yükselen fiyatlar tekrar düşmezken, bazı tedarikçiler ürünleri yüksek fiyattan satmaya devam ediyor. Fiyatların yüksek olduğu sektörden bir tanesi de binlerce evlenecek gencin uğrak noktası olan gelinlik ve abiye sektörü oldu. Tedarikçiler; kumaş, dantel gibi ürünlere indirip yapmadı. Bazı firmalar ise bu gibi tedarikçilerden alımı durdurdu. O firmalardan birinin başında olan Denis's Moda firmasının kurucusu Engin Şentürk, hep birlikte topyekun mücadele ederek ülke ekonomisinin daha da gelişeceğini söyledi. Kur artışını fırsata çevirerek dalgalanmaların yaşandığı dönemi büyüyerek geçirdiklerini anlatan Şentürk, doğru maliyet, doğru ticaret ve doğru fiyat kriterlerini uygulayarak büyümelerini sürdürdüklerini ifade etti.

"Şu anda dövizin ateşinin sönmesine rağmen artış miktarını düşürmüyorlar"

Dövizdeki dönemlik artışı baz alan firmaların maliyetini yüksek kura göre oluşturduğuna dikkat çeken Şentürk, "Şu anda dövizin ateşinin sönmesine rağmen artış miktarını düşürmüyorlar. Dövize bağlı olmayan yerli üretim malzemelerinin bile dövize endeksli fiyatları yükseldi. Türkiye'deki alıcılar, müşterilerin alım gücünün hesabını yapmıyorlar. Böyle olunca tüketici bu fiyatlardan mal alımı yapamıyor. Bu durum da iç piyasanın daralmasına sebep oluyor. Biz firma olarak gerçekçi maliyet yapıyoruz. Üretilen ürünün dövize bağlı grubu döviz cinsinden, geri kalan giderleri TL bazında maliyet olarak hesaplıyoruz. Bu gerçekçi maliyet, bizim satışımızı kolaylaştırıyor. Fiyatlarını astronomik arttıran ve fırsatçılık yapan üretici firmalarla ticaretimizi dondurduk. Bu tip bir davranışta bulunan firmalardan mal almıyoruz" diye konuştu.

"El ele vererek bu kötü günleri aşacağımıza inanıyoruz"

Firma olarak 2019 koleksiyonlarını hazırladıklarını belirten Şentürk, şöyle devam etti:

"Profesyonel alıcılar, sezon açan firma bulamaz iken birçok firma bizim zengin mutfağımızı tercih ediyor. Ticari anlayışımızı; doğru maliyet, doğru ticaret, üretilen malın doğru fiyatla tüketiciye ulaşması olarak sürdürüyoruz. Bu vatan bizim. Yaşanan ekonomik sorunları ancak biz çözeriz. Piyasaları tıkamak hepimize zarar verir. İşsiz kalan da, borcunu ödeyemeyen de, iflas eden de bizim insanımız. El ele vererek bu kötü günleri aşacağımıza inanıyoruz. Bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar piyasaları olumsuz etkilemeye devam ederken özellikle iç piyasa durma noktasına gelmişken çoğu firma personelleri azaltırken, bazı firmalar aylıkları ödeyemezken bazı firmalar ise ekonomi dalgalanmaları fırsata çevirip üretim yapmaya ve yeni personel almaya ve büyümeye devam ediyor."