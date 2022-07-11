Kuraklığa karşı su tasarrufu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı, Mayıs ayı Kuraklık Analizi raporuna göre; ülkenin özellikle Batı Anadolu Bölgesi ‘şiddetli kurak' ve ‘orta şiddette kurak' olarak gösterildi. Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, yaz aylarında su tasarrufu sağlamanın püf noktalarından bahsetti.

Meteoroloji Genele Müdürlüğü'nün yayınladığı, Mayıs ayı verilerinin yer aldığı Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile Kuraklık Analizi raporuna göre; ülkenin özellikle Batı Anadolu Bölgesi ‘şiddetli kurak' ve ‘orta şiddette kurak' olarak gösterildi. Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, meteoroloji raporlarına ve yaz aylarında azalan yağış miktarına dikkat çekerek su tüketimde küçük önlemlerle tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

“Suyun verimli kullanılması bu dönemde daha da önemli”

2022 yılı Mayıs ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, 1991-2020 dönemi mayıs ayı yağış normali 52.7 mm iken, 2021 yılı mayıs ayı yağışı 21.6 mm, 2022 yılı mayıs ayı yağışı ise 44.1 mm olarak ölçüldü. Türkiye geneli mayıs ayı yağışları geçen yılki yağış miktarının üzerinde olsa da yağış normalinin altında kaldı. Türkiye'nin 3 büyük ilindeki baraj doluluk oranlarına da değinen Doç. Dr. Yıldırım, “İstanbul ve İzmir'de geçen yıla oranla olumlu anlamda bir değişim var. 5 Temmuz 2022 tarihli İSKİ verilerine göre, baraj dolulukları İstanbul'da yüzde 72,42 olarak ölçülürken geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 72.71'di. Ankara'da ASKİ'nin 4 Temmuz 2022 verilerine göre, barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarı oranı yüzde 30.44 olarak gerçekleşti. İzmir'de ise İZSU'nun 5 Temmuz 2022 verilerine göre, şehrin büyük bölümüne su sağlayan Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 54.85 iken geçen yıl bu oran yüzde 66.6'di. Barajlardaki doluluk oranları bazı illerde geçen yılın verilerine yakın olsa da, yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle vatandaşların suyu verimli kullanması, özellikle bu dönemde daha da önemli” dedi.

Musluğu gerekmedikçe kapalı tutarak 15-35 litre tasarruf

Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, su sıkıntısı yaşamamak için vatandaşların suyu tasarruflu ve verimli kullanmasının hayati önemde olduğunu belirterek, su tasarrufu noktasında şu önerilerde bulundu:

“Banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı, evde tüketilen suyun yüzde 70'ini oluşturmakta. Küvette yıkanmak yerine duş almalıyız. Banyo yapmak yerine duş almak, yüzde 30'a yakın enerji tasarrufu demektir. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken banyo yaparak 120-150 litre su harcarız. Duş alma sürenizi 1 dakika kısalttığınız takdirde 9 litre su tasarrufu sağlarız. Saniyede bir damla su sızdıran musluğumuzdan yılda 3 bin 500 litre su boşa akar. Benzer şekilde su sızdıran tuvalet rezervuarlarındaki bir kaçak, günde 700 litreye kadar suyun boşa akması demektir. Eğer böyle bir durum varsa hemen sorunu gidermeliyiz. Sifonu gereksiz yere çekmemeliyiz. Tuvalet rezervuarının su depolama kapasitesini düşürerek su tüketimini yüzde 20'ye kadar azaltabiliriz. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken ya da saçımızı şampuanlarken musluğu kapalı tutarak 15-35 litre suyu israf etmemiş oluruz. Ayarlanabilir su başlıklarıyla daha az enerji ve su tüketimi sağlayabiliriz. Bu başlıklar sayesinde dakikada 25-30 litre su yerine, 9-12 litre su tüketiriz. Böylece 5-6 dakikalık bir banyo esnasında 50-100 litre sıcak sudan tasarruf etmiş oluruz. Evde tükettiğimiz toplam suyun yüzde 10'unu, mutfakta harcıyoruz. Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırmalıyız. Bulaşıkları elde değil, bulaşık makinesinde yıkamalıyız. Normal musluklarla dakikada 8-27 litre su tüketilirken düşük akımlı musluklarla su tüketimi yarı yarıya düşürülebiliriz. Sebze ve meyve yıkadığımız suyla çiçek sulayabilir, temizlik yapabiliriz. Yaz mevsimi ile birlikte kapı önü, balkon, teras gibi yerleri yıkarken hortumla su tutmak yerine kova ve süpürge kullanalım. Otomobilimizi de aynı şekilde silerek ya da kova ve sünger kullanarak temizleyebiliriz. Bahçe sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatlerini tercih ederek tasarruf sağlayabiliriz”