Kuraklık ve sıcaklar nedeniyle verimin düştüğü pamukta hasat zamanı

İzmir'in Foça ilçesinde, kuraklık ve sıcaklar nedeniyle verimin düştüğü pamukta hasat heyecanı yaşanıyor.

Foça ilçesine bağlı Gerenköy Mahallesi'nde, ‘beyaz altın' olarak adlandırılan pamukların hasadı başladı. Çiftçiler, bu yıl kuraklık ve sıcaklar nedeniyle verimde düşüş yaşandığını belirtti.

“Yağmur yağmalı ki biz de maliyetleri biraz düşürelim”

Pamuk yetiştirmenin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Gerenköy Muhtarı ve aynı zamanda çiftçilikle uğraşan İbrahim Dereli, "Kuraklık nedeniyle birkaç yıldır pamuk yetiştirmek bizim için bir hayli zor oluyor" dedi.

Maliyetlerin yükseldiğini ifade eden Dereli, pamuk fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini söyledi. Dereli, sezon başında 8,70 olan fiyatların 11 TL'ye bulduğunu aktararak, "Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı yıllardır emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu yıl açıklanan fiyatların iyi olmasından dolayı memnunuz ama kuraklık bizi çok etkiliyor. Yağmur yağmalı ki biz de maliyetleri biraz düşürelim" dedi.

“Normalde 3 kez sulanması gereken yerler 2 kez sulandı”

Kuraklık nedeniyle pamukları sulamakta güçlük çektiklerini ifade eden çiftçi Namık Kemal Türk ise “Gediz Nehri'nden motorlar ile sulamalar yaptık, ayrıca denizden gelen tuzlu su nedeniyle yeterince sulama yapamadık ve önümüzdeki yıl da yağmur yazmazsa hiçbir şey ekemeyiz. Normalde 3 kez sulanması gereken yerler 2 kez sulandı. Tarlamdan tahmini 500-600 kilo pamuk çıkar” ifadelerini kullandı.