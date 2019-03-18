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Kurallara uymayan sürücüler helikoptere yakalandı

İzmir İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik ihlali yapan sürücüleri havadan tespit edip idari işlem uyguladı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere göz açtırmıyor. Ekipler hem karadan hem de havadan yaptıkları çalışmalarla kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Geçtiğimiz gün yapılan çalışmada jandarma helikopteri havadan kurallara uymayan sürücüleri tespit ederken, otoyolda bekleyen ekipler de sürücülere idari para cezası uyguladı. Yapılan açıklamada hem karadan hem de havadan çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

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