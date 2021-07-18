Kurban Bayramı öncesi camiler pırıl pırıl

İlçedeki camiler, Kurban Bayramı öncesi ekiplerce baştan aşağı temizlerken cami içlerine tek kullanımlık seccade ve gül suyu bırakıldı.

Hemşehrilerin sağlıklı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için düzenli olarak cami, cemevi ve kiliselerde temizlik çalışması yapan Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı için de hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki tüm camileri planlı bir şekilde temizleyen ekipler, camilerin halılarından minberine kadar her alanında geniş çaplı temizlik gerçekleştirdi. Özenle çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkadı, tuvaletleri dezenfekte etti, vitrayların, avizelerin, ayakkabılıkların temizliğini detaylı bir şekilde tamamladı. Temizlenen camilere bayram namazı için tek kullanımlık seccade ve gül suyu bırakıldı.