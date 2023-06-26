Kurban etinde oluşan Rigor Mortis'e dikkat

Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, sağlıklı bir Kurban Bayramı için beslenme tavsiyelerinde bulundu, "Kurban eti kesildikten sonra ‘Rigor Mortis' dediğimiz ölüm katılığı durumu meydana gelmektedir. Bu sebeple kurban etini en az 1 gün dinlendirdikten sonra tüketmek, hem pişirilmesini hem de sindirilmesini daha kolaylaştıracaktır" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Sağlıklı Yaşam ve Fonksiyonel Tıp Ünitesinden Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, kurban etinin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi gerektiğini belirtti. “Kurban eti kesildikten sonra ‘Rigor Mortis' dediğimiz ölüm katılığı durumu meydana gelmektedir. Kurban etinin sert olması özellikle mide problemleri yaşayan kişilerde ciddi sindirim sorunlarına yol açmaktadır" diyen Yeşilyaprak, "Bu sebeple kurban etini en az 1 gün dinlendirdikten sonra tüketmek, hem pişirilmesini hem de sindirilmesini daha kolaylaştıracaktır. Çiğ kalan etlerde, hayvandaki bir hastalığın insana bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle etin yeteri kadar pişirilmesi çok önemlidir. Etlerin pişirilmesinde haşlama, buğulama ve fırında pişirme yöntemleri gibi doğru yöntemler tercih edilmeli, uygun sürelerde pişirilmelidir. Mangal, ülkemizde kurban bayramının geleneksel aktivitelerinden biri. Mangal yapacaksak etin kömürleşmemesine dikkat etmek gerekir. Et kömürleştiğinde sağlığa büyük zararları olan kanserojen maddeler oluşabilmektedir. Bu sebeple mangal ateşi ile etin arasında en az 15 santimetre mesafe olmalıdır. Etin mangala yakın tutulması ette hem kömürleşmeye hem de B1 ve B12, folik asit vitaminlerinin kaybına yol açmaktadır. Et pişirilirken sadece kendi yağı ile pişmeli, ilave yağ eklenmemelidir" diye konuştu.

Et varsa C vitamini de olmalı

Et tüketiminde hem lif açısından hem de besin açısından vücudu tamamlayabilmesi için sebzelere ihtiyacımız olduğunu söyleyen Yeşilyaprak, “C vitamini içeren sebze ve meyveler ette bulunan demirin emilimini arttırdığı için etin yanında koyu yeşil yapraklı sebzelerden (maydanoz, nane, roka ıspanak, pazı, semizotu, brokoli ) oluşan limonlu zeytinyağlı bir salata eklenebilir. Et tüketiminin artması vücuda alınan doymuş yağ ve kolesterol miktarını da arttıracağı için özellikle kolesterol, kalp ve damar rahatsızlığı olan kişilerin porsiyonlarına dikkat etmesi gerekir; ayrıca kurbanlık hayvanların iç organlarının kolesterol ve yağ miktarları fazla olduğundan tüketilmesini önermiyorum" şeklinde konuştu.