Kurban pazarında 'sahte para' uyarısı

İzmir'de polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında besicilere sahte para uyarısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarını ziyaret eden besicileri, sahte paraya karşı uyardı. Ekipler ayrıca, dağıttıkları broşürlerle besicileri bilgilendirdi. Besicileri sahte para konusunda bilgilendirilip uyaran ekipler, farkındalık oluşturmak amacıyla da vatandaşlara broşür ve sahte para tespit etmeye yarayan kalem dağıtıldı.

Polis ekiplerinin, bayram sonuna kadar çalışmalarına devam edeceği bildirildi.