Kurbanlık büyükbaş hayvan seçerken nelere dikkat edilmeli

Kurban Bayramı'na iki gün kala hayvan pazarlarında yoğunluk sürerken, hayvancılık yapan vatandaşlar kurbanlık danaların nasıl seçilmesi gerektiğini anlattı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarını seçip satın almaya devam ediyor. Kurban pazarlarındaki yoğunluk sürerken vatandaşlar özellikle hisseli olarak büyükbaş hayvanlara daha çok ilgi gösterdi. Buca Kaynaklar'da bulunan hayvan pazarında büyükbaş hayvanların fiyatı 30-150 bin lira arasında değişirken, şehir dışından İzmir'e hayvanlarını satmak için gelen üreticiler de satışların iyi olduğunu söyledi.

Dişlere dikkat

Kurbanlık hayvan satın almak isteyen vatandaşlar, hisseli olarak kurbana dahil olabildikleri için daha çok büyükbaş hayvana ilgi gösteriyor. Üreticiler ise büyükbaş hayvanları seçerken nelere dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden gelen Engin Erdoğan, "Hayvanı dikkatlice incelediğimizde gözünün, kulağının sağlam olmasına dikkat etmemiz gerekir. Vücudunda herhangi bir kırık, çatlak, yürümesine engel olan bir şey var mı diye bakmalıyız. Hayvan sakatsa zaten kurban kabul olmaz. Et olarak, tosun eti daha güzeldir daha sıkıdır. Kurbanlık seçerken de hayvanın yürüyen hayvan olmasına dikkat edilmelidir. Yürüyen hayvanın eti besi hayvanına göre daha lezzetli olur. Hayvanın tırnaklarına kadar bakmamız gereklidir, tırnakları eğer düzse o yürüyen hayvandır; uzamışsa besi hayvanıdır. Kurbanlık hayvanın sakat olmaması lazım; gözü, kulağı, boynuzu, her şeyi sağlam olmalı. Bunların bir tanesi yerinde olmadı mı zaten o kurban sayılmaz" dedi. Batman'dan İzmir'e kurbanlık hayvanlarını satmaya gelen üretici Osman Koç ise, "Hayvanın iri olması değil, yaşının dolması lazım. Bunu da dişlerinden anlayabiliriz; alttaki iki dişinin açmasından da hayvanın kurbanlık yaşına geldiğini anlayabiliriz. İnsanları hayvanın boyuna bakıyorlar ama dişlerine bakmıyorlar. Sonuçta kurban ibadetimizi yerine getiriyorsak bu hususa dikkat etmemiz gerekir" diye konuştu.

Gelen çok, alan yok

Kurbanlık hayvan bakmaya gelenin olduğunu ama bütün hayvanlarını henüz satamadıklarını söyleyen hayvancılar, son günlerden ümitli. Üreticilerden Mehmet Günay, "Batman'dan geldik. Pazara ilk geldiğimizde umduğumuzu bulamamıştık ancak şu anda satışlar çok iyi. Bayram akşamına kadar hayvanın kalmayacağını ümit ediyoruz. 56 hayvanla İzmir'e geldim, 13 tane kaldı. İlk gün pazarlıkta çok fazla fiyat kırmadık ama şimdi mecbur kırıyoruz fiyatları çünkü hayvanların elimizde kalmaması gerekiyor. En ucuz kurbanlık 30 bin, en pahalısı da 140 bin lira" dedi. İzmir'e kurbanlık hayvanlarını satmak için gelen Muş'un Malazgirt ilçesi Saltukgazi Mahallesi Muhtarı İhsan Eren ise, "28 tane hayvanla geldik, 16 hayvan sattık ve 12 tane kaldı. Taban fiyatları pahalı olduğu için açıkçası bu sene umduğumuzu bulamadık. Vatandaş da oldukça haklı. 2005'ten bu yana her bayram öncesi İzmir'e geliyorum. Bayramdan 3 4 gün önce benim hayvanlarım bitiyordu ancak bu sene o kadar olmadı" ifadelerini kullandı.