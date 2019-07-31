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Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.


Kurban kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini ifade eden Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurbanlık kesim fiyatlarında geçen seneye göre değişim olmadığını söyledi.


Oda Başkanı Serdar Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 280 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 85 liradan yapılacağını bildirdi. Berk, bayramın diğer günleri ise büyükbaş kurbanlık kesiminin 255 TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin ise 70 TL olacağını açıkladı.


Serdar Berk ayrıca, kurbanlıklarını belgesi olmayan korsan kasaplara kestirmemeleri konusunda da vatandaşları uyardı.

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