Kursiyerler kulakların pasını sildi

İzmir'de, Konak Belediyesi Mehmet Ali Akman Semt Merkezi Türk Sanat Müziği Kadın Korosu çalışmalarını Güzelyalı Kültür Merkezi'nde verdikleri bir konserle taçlandırdı.

Konak ilçesinde, Konak Belediyesi Mehmet Ali Akman Semt Merkezi Türk Sanat Müziği Kadın Korosu, önemli bir konsere imza attı. Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü bünyesinde 55 yaş ve üzeri üyelerden oluşan kadın koristler, Şef Güven Yağtu yönetiminde birbirinden etkileyici eserler seslendirdi.

3 yıl önce açılan semt merkezine ilk günden bu yana gelen ve tam bir uyum içinde çalışmalarını sürdüren koro üyeleri, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Koronun 84 yaşındaki solist Fatma Buğuçam, Abdullah Yüce'nin Hüzzam eseri ‘Ne Kadar Dolmaz Çilem Var'ı söyledi. Profesyonel sesleri aratmayan performansıyla takdir toplayan Fatma Buğuçam kendisini ayakta alkışlayanlara, “84 yaşındayım; ama kalbim 25” dedi. Gecede ‘Beyaz Giyme', ‘Gece Sessiz ve Karanlık', ‘Kapat Gözlerini Kimse Görmesin', ‘İzmir'in Kavakları' gibi eserler seslendirildi. Zaman zaman izleyiciler de koroya ve solistlere eşlik etti. Muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Şef Güven Yağtu ve koro izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.