Kurtuluş Savaşı'nı 100. yılında Yaşar Aksoy anlatıyor

Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda her ay önde gelen isimlerin İzmirliler ile buluştuğu Kent Söyleşileri, Nisan ayında Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılına özel bir söyleşi ile devam ediyor.

Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen, Mövenpick Hotel İzmir işbirliği ile gerçekleşen, sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı Kent Söyleşilerinin bu ayki konuğu gazeteci, yazar Yaşar Aksoy olacak. İzmir aşığı olan ve İzmir'e dair bir çok eseri bulunan Yaşar Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin sembol kenti İzmir'i kendine has üslubuyla anlatacak.

Söyleşi 10 Nisan Çarşamba günü, saat 19.00'da, ücretsiz ve herkese açık olarak Movenpick Hotel İzmir'de gerçekleşecek. Söyleşinin moderatörlüğünü ise gazeteci, yazar Gülşah Elikbank yapacak.