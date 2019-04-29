Kurtuluş'un 100 yılına Anadolu kadınlarıyla etkileyici anma

İzmir'in Foça ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında tamamı ilçede görev yapan öğretmenler tarafından canlandırılan "Anadolu Kadınları" adlı oyun izleyenleri mest etti.

Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında "Anadolu Kadınları" oyun sahnelenmeye başladı. Foça ilçesinde, tamamı ilçede görev yapan öğretmenler tarafından canlandırılan oyun, Reha Midilli Kültür Merkezi'nde ve Foça Açık Cezaevi'nde sahnelendi. Oyunu, öğretmen Ümit Görgülü eşi Duygu Çokgezer'in “Anadolu kadınları” adlı fotoğraf sergisinden esinlenerek yazdı ve yönetti. Koreografileri yapan öğretmen Feridun Sertkaya, halk dansları ve önemli karakterleri oynayanlar arasında yer aldı.

3 saate yakın süren oyunda salonlar tıklım tıklım doldu. Bazı seyirciler ise yoğunluktan oyunu ayakta izledi. Oyunda, Kurtuluş Savaşı'nda yaşananlar etkileyici bir oyunla anlatıldı. Oyun, zor şartlarda da olsa hayata umutla bakan Anadolu insanını anlatırken, 25 kişilik oyuncu kadrosu perdenin kapanmasıyla ayakta alkışlandı.

İki bölümlü, müzikli, halk oyunlarıyla destekli oyunu izleyenler arasında; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, özel olarak davet edilen eski Foça Milli Eğitim eski Müdürü Celal Yıldız, emekli milli eğitim mensupları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Kurtuluş Savaşı'nda yer alan kadınların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını muhteşem bir gösterimle hatırladıklarını belirtti.