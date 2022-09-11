Kurtuluşun ezgileri Kültürpark'tan yükseldi

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı anısına hazırlanan “İzmir Türküleri” albümü çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çıkarılan albümün müzik direktörlüğünü ve düzenlemesini Tuluğ Tırpan üstlendi. 10 sanatçının, 10 eseri senfonik müzik eşliğin icra ettiği albüm, tarihi kutlamalar çerçevesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e geliş tarihinin yıldönümü olan 10 Eylül'deki konserle müzikseverlere tanıtıldı.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri tarihe iz bırakmayı sürdürüyor. 100. yıl anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan İzmir Türküleri albümü müzik severlerle buluştu.

Bir enstrümantal eser ve dokuz anonim türküden oluşan albümün prodüktörlüğünü Süheyl Atay, müzik direktörlüğünü ve düzenlemesini ise Tuluğ Tırpan üstlendi. Tırpan'ın bir enstrümantal eseriyle de yer aldığı albümde anonim türküler ünlü sanatçılar Cem Adrian, Yaşar, Ferman Akgül, Feridun Düzağaç, Sinan Kaynakçı, Nilipek, Göksel, Soner Olgun ve Yiğit Kaya tarafından seslendirildi.

Ata'nın İzmir'e geldiği tarihte konser

“İzmir Türküleri”ni ilk kez dinleme şansına ise İzmirliler erişti. Unutulmaz kurtuluş kutlamaları çerçevesinde albüm, Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e geliş tarihinin yıldönümü olan 10 Eylül'de Kültürpark'taki konserle tanıtıldı. Kentte eşzamanlı süren 91. İzmir Enternasyonal Fuarı alanındaki konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile katıldı. Başkan Tunç Soyer, “100. yılı niye böyle kutluyoruz biliyor musunuz? Birincisi hafızamızı tazelemek için. Çünkü köklerimizde çok görkemli bir hikaye var. Bu hikayeyi bugüne taşımak zorundayız. Aksi takdirde gelecek inşa edemeyiz. İkincisi bu memleketin insanlarının eğlencesini, nefesini çaldılar. Biz bu memleketin insanlarının yüzü gülsün istiyoruz. Yüzüncü yılı o yüzden böyle coşkuyla, görkemle kutluyoruz. Bu akşam burada gördüğünüz sanatçıların söyledikleri türküler bir albüm olarak hazırlandı, onu İzmirlilere yüzüncü yıl hatırası olarak takdim edeceğiz. Güzel İzmirimizin kurtuluşunun 100. yılına özel bu çok değerli projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sadece şehrimize değil müzik tarihimize geçecek albüme imza attıkları için kutluyorum” dedi.

“Prelüd İzmir”le başlayan konserde Göksel “İzmir'in Kavakları”nı, Cem Adrian'ın yerine Öznur Serçeler “Fayton”u, Feridun Düzağaç “Gerizler Başı”nı, Soner Olgun'un yerine Kardeş Türküler'den Fehmiye Çelik ve Feryal Öney “Ah Bir Ataş Ver”i, Nilipek “Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım”ı, Sinan Kaynakçı “Milo Mu Ke Mandarini”yi, Yiğit Kaya “Esma”yı, Yaşar'ın yerine Doğan Duru “Harmandalı”yı, Ferman Akgül ise “Uçun Kuşlar Uçun İzmir'e Doğru”yu Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Başkan Tunç Soyer, konsere katılan sanatçılar ile Türk Bayrakları sallayarak İzmir Marşı'nı söyledi. Cem Adrian, Soner Olgun ve Yaşar ise yoğun programları nedeniyle konsere katılamadı.