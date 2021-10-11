Kuru incir ihracatından 256 milyon dolar döviz geldi

Türkiye, 2020-21 sezonunda 72 bin 145 ton kuru incir ihraç ederken, 256 milyon 915 bin dolarlık döviz geliri elde etti.

Dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Türkiye'nin, 2019-20 sezonundaki kuru incir ihracatı 69 bin 786 ton karşılığı 241 milyon 857 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 3 artarken, döviz gelirindeki artış yüzde 6'ya ulaştı. Kuru incirin ihraç fiyatı ton başına 110 dolar değerlendi.

En başarılı ikinci sezon yaşandı

Kuru inciri Türkiye'nin prestij ürünlerinden biri olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ihracata bağımlı bir ürün olan kuru incir hak ettiği değerden ihraç edilmesi için Türk ihracatçıları olarak büyük bir çaba içinde olduklarını, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olmanın huzuruyla 2020/21 sezonunu geride bıraktıklarını, 2014 yılında yakalanan 76 bin 901 tonluk ihracat seviyesinden sonra en başarılı ikinci sezona imza attıklarını dile getirdi.

Kuru incir ihracatında zirvenin yeni sahibi ABD

2020/21 sezonunda 85 bin ton olan rekoltenin yüzde 85'ini ihraç ettikleri bilgisini veren Celep, “Türk incirini 114 ülke insanına ulaştırdık. Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletlerinde Türk gıda ürünlerinin daha fazla tüketilmesi amacıyla, Türk gıda ürünlerini tanıttığımız TURQUALITY projesi yürütüyoruz. Bu sezon ABD'ye kuru incir ihracatımız yüzde 14'lük artışla 33 milyon dolardan, 38 milyon dolara yükseldi. ABD en çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında üçüncülükten birinciliğe yükseldi. Önümüzdeki yıllarda ABD'ye kuru incir ihracatında 50 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

TURQUALITY projelerinin meyveleri toplanıyor

2016-2020 yılları arasında Japonya, Güney Kore ve Çin'i kapsayan bir TURQUALİTY projesi yürüttüklerini hatırlatan Celep sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuru incir ihracatında hedef pazarlarımızın başında dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran ve yeni lezzetleri tatmaya istekli Uzakdoğu geliyor. 2020-21 sezonunda Japonya'ya yaptığımız kuru incir ihracatı yüzde 22'lik artışla 7,4 milyon dolardan 9,1 milyon dolara, Çin'e yaptığımız kuru incir ihracatı yüzde 10'luk artışla 5,8 milyon dolardan 6,4 milyon dolara, Güney Kore'ye yaptığımız kuru incir ihracatı da yüzde 27'lik artışla 1,8 milyon dolardan 2,4 milyon dolara çıktı. Uzakdoğu'da kuru incirimizin daha fazla tüketilmesi için tanıtım çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte devam edeceğiz.”

Avrupa pazarı gücünü koruyor

Türk kuru incirinin geleneksel ihraç pazarının Avrupa olduğunu hatırlatan Başkan Celep, 2019-20 sezonunda AB ülkelerine 109 milyon dolar olan kuru incir ihracatımızın 2020-21 sezonunda 115 milyon dolara yükseldiğini, AB'nin kuru incir ihracatımızda yüzde 45 pay aldığını, Almanya'nın 37 milyon dolarlık taleple ilk sırada olduğunu, Fransa'ya 35 milyon dolarlık, İtalya'ya ise 11 milyon dolarlık kuru incir ihraç ettiğimizi dile getirdi.

Kuru incirde 2021-22 sezonunda rekoltede yüzde 12'lik düşüş beklediklerini vurgulayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, yeni sezonda 65 bin ton kuru incir ihracatı hedeflediklerini sözlerine ekledi.